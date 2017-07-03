23-летней студентке перерезали горло на глазах у безразличных прохожих

Девушка сидела в машине около торгового центра и звала на помощь, но никто не обратил внимания.

23-летней Молли Макларен перерезали горло на оживлённой автомобильной парковке у торгового центра в Чатеме, пока люди просто проходили мимо. Девушка пыталась позвать кого-нибудь на помощь, но никто не обращал внимания, сообщает Daily Mail.

Свидетели нападения утверждают, что студентка сидела на пассажирском сиденье, когда неизвестный мужчина напал на неё с ножом, закрывшись с ней в салоне. Всё произошло за несколько минут, после чего подоспела полиция и задержала 25-летнего преступника, оцепив территорию.

Однако помочь Молли уже было ничем нельзя. Девушка скончалась на месте. Один из очевидцев рассказал, что погибшая приехала вместе со своим убийцей, который, по-видимому, запер её в авто. Потом он вернулся и напал на девушку, ударив её ножом, и затем перерезал горло. Прохожие утверждают, что не видели, что происходило в машине, а только слышали крики.