На пляже в Малибу нашли загадочное существо, похожее на гигантского слизня

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На пляже в Малибу нашли загадочное существо, похожее на гигантского слизня

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Фото: Социальные сети

По словам местного жителя, который сфотографировал необычную находку, её вес составлял более трёх килограммов.

На пляже в Малибу на берег выбросило странное морское существо, внешний вид которого поставил пользователей Сети в тупик. Чудовище нашёл местный житель, который и выложил фото странной находки. По его словам, оно весило более трёх килограммов, а его ширина составляла примерно 13 см, сообщает The Sun.

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На снимке видно, что на теле существа расположены два больших шара. Один из пользователей предположил, что это может быть улитка. По другой версии, чудовище больше похоже на мёртвого морского зайца, который обитает в Южной Калифорнии.

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Впрочем, найденное существо не так уж похоже на морского зайца.

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Автор:
Мария Паламарчук
МП
Мария Паламарчук
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