Родители малыша, которого отключают от ИВЛ, в отчаянии: он открыл глаза и зевнул

Томас и Кейт Эванс из Великобритании отчаянно борются за жизнь своего сына Альфи. После того как полгода назад мальчик перенёс лёгочную инфекцию, он не может жить без аппарата искусственного дыхания. Сперва ребёнок впал в кому, а после вышел из неё и даже открыл глаза, но к полноценному самостоятельному дыханию так и не вернулся. Несмотря на это, врачи планируют отключить Альфи от аппарата искусственного дыхания.

Томас и Кейт Эванс умоляют врачей сохранить их сыну Альфи жизнь и не отключать его от аппаратов. Специалисты возражают: все возможности диагностики мальчика уже исчерпаны, и нет причин считать, что ребёнка получится вылечить.

Детская больница Alder Hey просит нас прекратить все меры по поддержанию жизни сына и "позволить ему умереть мирно" Томас и Кейт Эванс

Теперь родители Альфи пытаются собрать 5 тысяч фунтов стерлингов (почти 400 тысяч рублей), чтобы попытаться вылечить мальчика за границей. Они отказываются сдаваться и не считают спокойную смерть единственным выходом для своего ребёнка.