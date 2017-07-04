Родители малыша, которого отключают от ИВЛ, в отчаянии: он открыл глаза и зевнул

Томас и Кейт Эванс умоляют врачей сохранить их сыну Альфи жизнь и не отключать его от аппаратов. Специалисты возражают: все возможности диагностики мальчика уже исчерпаны, и нет причин считать, что ребёнка получится вылечить.
Детская больница Alder Hey просит нас прекратить все меры по поддержанию жизни сына и "позволить ему умереть мирно"
Томас и Кейт Эванс
Теперь родители Альфи пытаются собрать 5 тысяч фунтов стерлингов (почти 400 тысяч рублей), чтобы попытаться вылечить мальчика за границей. Они отказываются сдаваться и не считают спокойную смерть единственным выходом для своего ребёнка.
Мы верим, что наш сын — драгоценный дар, которым мы благословлены, и мы вместе должны пройти через все испытания, которые ставит перед нами жизнь
Томас Эванс
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