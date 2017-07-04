Бывший заключённый случайно сел на пистолет и отстрелил себе гениталии

Житель Джексонсвилля, штат Флорида, в пятницу утром нечаянно отстрелил себе пенис в машине, сев на заряженное оружие, которое лежало на сиденье.

38-летнего Седрика Джелкса доставила в больницу 25-летняя Шанекия Робертс, которая рассказала полицейским, что мужчина, находясь в шоковом состоянии, ворвался к ней в дом и сразу же направился в ванную комнату. Девушка последовала за ним и увидела, что он ранен прямо в паховую область. В больнице выяснилось, что рана была огнестрельной, там же ему провели операцию.

Также девушка призналась полицейским: Джелкс рассказал ей, что он в машине сел на пистолет, который случайно выстрелил. Следствие выяснило, что в 2004 году он был осуждён за хранение кокаина. И, поскольку он уже был судим, ему, скорее всего, предъявят обвинение за хранение огнестрельного оружия.