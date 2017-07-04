Священника судят за смерть его 2-летней внучки, которая умерла от пневмонии

Пастор фундаментальной христианской церкви, которая избегает современной медицины, предстанет перед судом по обвинению в причинении смерти по неосторожности. Он не сообщил властям, что его двухлетняя внучка была больна пневмонией, и та умерла.

Прокуроры округа Беркс в Пенсильвании собрали достаточное количество доказательств, чтобы возбудить уголовное дело против пастора Роуланда Фостера. До этого против него был подан иск о жестоком обращении с детьми, но суд отклонил его. Окружной судья назвала смерть Эллы Фостер, внучки священника, трагической, грустной и находящейся за пределами веры, но при этом она заявила, что не ставит под сомнения религиозные убеждения Фостера.

Судья вынесла приговор на основе видеозаписи интервью 72-летнего священника в полицейском участке и патологоанатома, который заявил, что состояние Эллы было поддающимся лечению и что если бы они обратились за медицинской помощью, она бы выжила.

Врач засвидетельствовал, что утром в день смерти девочки было очевидно, что она нуждается в медицинском обследовании. На вопросы детективов по этому поводу Фостер ответил, что он никогда не был врачом, что говорит о его вменяемости. Близкие утверждают, что священник не преступник, а скорбящий дедушка, который потерял свою внучку. Также они рассказали, что во время болезни Элла получала еду, питьё и уход, допустимый догматами фундаментального христианства.