Толпа ложно обвинила слабоумную женщину в краже детей и забила её насмерть

42-летняя жертва пыталась объяснить людям, что она не виновата, но никто не понимал её речи.

Жительница Индии Отэра Биби родилась с особенностями развития и всегда жила вместе с родителями, иногда выбираясь на несколько дней в соседнюю деревню. Так, в один из таких походов 42-летняя женщина поселилась в хижине местного жителя, после чего появились слухи, что это Отэра украла его пропавшую 10-летнюю дочь, сообщает Daily Mail.

Разъярённая толпа накинулась на женщину, которая из-за проблем со здоровьем не могла объяснить, что она здесь ни при чём. Местные жители сорвали с неё одежду, обрили голову и в течение трёх часов избивали палками и забрасывали камнями. Когда прибыла полиция, Отэра лежала без сознания. Через три часа она скончалась в реанимации.

Сейчас полиция расследует, кто пустил этот нелепый слух, который стал причиной смерти женщины. По всей видимости, местные жители посчитали, что Отэра воровала детей, после аналогичного случая, который был за месяц до этого.