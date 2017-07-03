В Бразилии ждут ареста 96 копов, которые работали на наркокартели

Операцию назвали "Калабар" в честь Домингоса Калабара, считающегося главным предателем в истории Бразилии.

Власти Бразилии объявили о проведении в штате Рио-де-Жанейро масштабной спецоперации против сотрудников военной полиции, подозреваемых в связях с наркоторговцами. В ближайшее время планируется арестовать 96 стражей правопорядка и около 70 преступников, сообщает The Rio Times.

По данным властей, подозреваемые продавали наркоторговцам оружие, тормозили расследование деятельности бандитских группировок и сопровождали их кортежи. В частности, несколько дней в неделю стражи правопорядка объезжали территорию, чтобы взымать плату за покровительство. В среднем на человека приходилось от $1500 до $2500. В месяц выходило около миллиона долларов.

В 2013 году военная полиция Рио была признана самой коррумпированной в Бразилии Фото © Shutterstock Inc

Коррумпированные полицейские изымали у преступников оружие и не сообщали об этом своему руководству. Впоследствии они продавали это оружие другим преступникам в фавелах по всему городу.