Как американцы съедают бургеров и пива на $7 млрд за один день

В США 4 июля празднуется День независимости. Его в американских городках принято отмечать на природе с жаренными на гриле сосисками, рёбрышками, гамбургерами, хот-догами... Речь здесь идёт не об "или-или", а чаще всего обо всём сразу. Впрочем, чему удивляться, если на 300 млн американцев приходится 40% всего потребления планеты Земля... Издание BuzzFeed задалось вопросом, во сколько Штатам обходится их самый "гастрономический" праздник.

Традиционно для празднования Дня независимости, который отмечают 4 июля, выбирается большая поляна, на которой расставляются столы с праздничным угощением. Как показывают данные Национального дневника покупок (NPD), американцы не жалеют денежных средств на различные лакомства.

Наибольшей популярностью из пищевых изысков пользуются гамбургеры. Согласно данным независимой глобальной компании Nielsen, которая проводит измерения в индустрии товаров повседневного спроса, в прошлом году для праздника американцы закупили говядину на сумму 804 миллиона долларов и курицу — на 371 миллион долларов.

По словам представителя Nielsen, морепродукты на гриле менее популярны, чем различные виды мяса, но их по-прежнему продолжают закупать на крупную суму: $85,1 млн — на креветки и $48,4 млн — на лосось.

Что касается различной заправки к различным угощениям, то в прошлом году американцы потратили $43 млн на соус для барбекю, $37 млн на кетчуп и $25 млн на горчицу.

На праздниках такого масштаба не обходится и без спиртных напитков. По данным NPD, быстрый рост наблюдался среди винных напитков. За 52 недели продажи выросли на 53%.

Альтернативой пиву служит алкогольный напиток SpikedSeltzer, продажи которого, по данным Nielsen, ежегодно растут, достигая $60 млн.

Take us to our happy place. #SpikedLife Публикация от SpikedSeltzer (@spikedseltzer) Янв 20 2017 в 1:02 PST

Так, в этом году американцы планируют не менее скромное мероприятие, потратив на угощения $7,1 млрд.