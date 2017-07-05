Мама, умирающая от рака, поборола ужасную боль, чтобы увидеть выпускной дочки

После того как девочке вручили диплом, женщина потеряла сознание и скончалась через два дня, так и не прийдя в себя.

55-летняя Пэтти Пэрротт на протяжении 10 месяцев боролась с раком груди, но, к сожалению, болезнь так и отпустила. Поэтому женщина решила во что то ни стало дождаться выпускного младшей дочери Саманты, цепляясь всеми силами за жизнь. И ей это удалось — Пэтти посмотрела торжественную церемонию и через несколько минут впала в беспамятство и больше не просыпалась, сообщает Mirror.

Пока 18-летней Саманте вручали диплом, женщина пыталась справиться с болью, переодически теряя сознание. Напоследок Пэтти прошептала, что любит её, и, как только девушке вручили диплом, она закрыла глаза и больше не просыпалась. Через два дня мама четырёх прекрасных детей скончалась, так и не прийдя в сознание.

О том, что у неё рак, Пэтти узнала в 2016 году. На её теле начали появляться странные синяки и сыпь, после чего она обратилась к врачам. Оказалось, что у женщина была редкая форма онкологического заболевания — тройной негативный рак молочной железы, а также аутоиммунное заболевание —дерматомиозит. В апреле следующего года рак распространился на позвоночник.

Мама была застенчивым человеком, и она даже не представляла, насколько она прекрасна. Поэтому, когда перед церемонией она извинилась за свой внешний вид, я поняла, что она снова с нами Старшая дочь Дороти

После школы Саманта поступила в местный медицинский колледж, где она будет учиться на медсестру.