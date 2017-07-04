Брошенные собаки провели в запертом доме 3 недели без еды и воды

21-летняя Кэти Данкли из Южного Уэльса перелезла через забор и без спросу проникла в соседский дом, чтобы спасти запертых там собак — истощённого самца и крайне агрессивную самку американского бульдога. Девушка накормила животных и обратилась за помощью к специалистам.

Когда Кэти Данкли проникла в соседский дом, она обнаружила, что весь пол покрыт мочой и фекалиями, а запертые там животные находились в состоянии крайнего истощения. Как выяснилось, соседка девушки поссорилась со своим бойфрендом, заперла собак дома и уехала в неизвестном направлении уже три недели назад.

Кэти немедленно обратилась в Королевское общество по предотвращению жестокого обращения с животными. Приехавшие специалисты забрали собак и теперь помогают им восстановиться после голодания. Полиция Великобритании начала расследование этого дела, но просит пользователей социальных сетей воздержаться от оскорбительных комментариев в адрес бывшей хозяйки бульдогов.

Впрочем, держать себя в руках удаётся далеко не всем — запись на странице Кэти Данкли собрала уже больше 800 комментариев. Сама девушка надеется, что бывшую хозяйку собак арестуют за жестокое обращение с животными. Кроме того, Кэти планирует забрать пострадавшего бульдога себе — спасительница успела полюбить несчастное животное.