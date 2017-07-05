Женщина, которую 20 лет назад изнасиловал дядя: Я никому не сказала о выкидыше

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Женщина, которую 20 лет назад изнасиловал дядя: Я никому не сказала о выкидыше

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Фото: Социальные сети

Когда женщине было 18 лет, она каждое лето приезжала к родственникам на летние выходные, чем мужчина и воспользовался.

Жительнице Вирджинии Джули Смит было 18 лет, когда её изнасиловал собственный дядя Эндрю Робинсон. Девушка осталась у него и тёти на летние каникулы, когда мужчина напал на неё. Всё это время Джули молчала о произошедшем, и только через 20 лет она набралась смелости, чтобы обвинить родственника в изнасиловании, сообщает The Sun.

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Как только против 66-летнего Робинсона было выдвинуто обвинение, он пустился в бега. Преступника удалось поймать только спустя четыре дня. Мужчину приговорили к 17 годам тюремного заключения.

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Джули рассказала, что, когда она приезжала в гости к своим родственникам, то спала в одной комнате с двоюродной сестрой. Но в один из выходных дней она уехала, и Джули осталась одна в комнате. Этим и воспользовался Эндрю.

Я проснулась посреди ночи, почувствовав, что кто-то закрыл рукой мой рот. Я знала, что это Эндрю. Но я была слишком напугана и потрясена, чтобы издать хотя бы звук.

Джули Смит

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Тётя спала в соседней комнате и даже не подозревала, что происходит за стенкой. На утро Джули хотела все ей рассказать, но девочке было слишком страшно, поэтому она пошла в душ, чтобы смыть себя эту грязь. На следующей день Эндрю подошел к Джули и приказал молчать о случившимся, предупредив, что ей все равно никто не поверит.

Когда лето подошло к концу и Джули вернулась домой, у неё начались сильные боли в животе и пошла кровь. Врачи сказали, что у девушки случился выкидыш. При этом она даже не догадывалась, что беременна.

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После всего случившегося Джули решила, что никому не скажет об этом. Но на протяжении всего этого времени ей приходилось бороться с приступами тревоги и депрессией. Пока в один прекрасный день муж не рассказал, что её тетя подала в суд на Эндрю, обвинив в его изнасиловании. Тогда Джули и решилась рассказать в суде о том, что произошло с ней в юности. Кроме того, стало известно и о 13-летней жертве Эндрю, которую он также взял силой.

Автор:
Мария Паламарчук
МП
Мария Паламарчук
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