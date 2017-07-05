Женщина, которую 20 лет назад изнасиловал дядя: Я никому не сказала о выкидыше

Когда женщине было 18 лет, она каждое лето приезжала к родственникам на летние выходные, чем мужчина и воспользовался.

Жительнице Вирджинии Джули Смит было 18 лет, когда её изнасиловал собственный дядя Эндрю Робинсон. Девушка осталась у него и тёти на летние каникулы, когда мужчина напал на неё. Всё это время Джули молчала о произошедшем, и только через 20 лет она набралась смелости, чтобы обвинить родственника в изнасиловании, сообщает The Sun.

Как только против 66-летнего Робинсона было выдвинуто обвинение, он пустился в бега. Преступника удалось поймать только спустя четыре дня. Мужчину приговорили к 17 годам тюремного заключения.

Джули рассказала, что, когда она приезжала в гости к своим родственникам, то спала в одной комнате с двоюродной сестрой. Но в один из выходных дней она уехала, и Джули осталась одна в комнате. Этим и воспользовался Эндрю.

Я проснулась посреди ночи, почувствовав, что кто-то закрыл рукой мой рот. Я знала, что это Эндрю. Но я была слишком напугана и потрясена, чтобы издать хотя бы звук. Джули Смит

Тётя спала в соседней комнате и даже не подозревала, что происходит за стенкой. На утро Джули хотела все ей рассказать, но девочке было слишком страшно, поэтому она пошла в душ, чтобы смыть себя эту грязь. На следующей день Эндрю подошел к Джули и приказал молчать о случившимся, предупредив, что ей все равно никто не поверит.

Когда лето подошло к концу и Джули вернулась домой, у неё начались сильные боли в животе и пошла кровь. Врачи сказали, что у девушки случился выкидыш. При этом она даже не догадывалась, что беременна.

После всего случившегося Джули решила, что никому не скажет об этом. Но на протяжении всего этого времени ей приходилось бороться с приступами тревоги и депрессией. Пока в один прекрасный день муж не рассказал, что её тетя подала в суд на Эндрю, обвинив в его изнасиловании. Тогда Джули и решилась рассказать в суде о том, что произошло с ней в юности. Кроме того, стало известно и о 13-летней жертве Эндрю, которую он также взял силой.