Изнасилованную девушку, пережившую 4 атаки кислотой, облили химикатами в 5-й раз

О новой кислотной атаке на жертву изнасилования индийская полиция сообщила в воскресенье. 35-летняя женщина, чье имя не называется, пережила уже четыре аналогичных нападения и находилась под защитой полиции. Однако стражи порядка так и не сумели её уберечь.
Нападавший сломал стену в женском общежитии Лакхнау и облил жертву кислотой. Первый раз женщина подверглась двойному нападению в 2012 году. Полиция задержала нападавших, но они повторили атаки в 2013-м и 2014 году. Кроме того, её заставили выпить кислоту во время поездки на поезде в марте этого года. Нападавшие провели в тюрьме всего месяц и уже в апреле вышли под залог.
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