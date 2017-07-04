Изнасилованную девушку, пережившую 4 атаки кислотой, облили химикатами в 5-й раз

35-летняя жительница Индии, которую в 2008 году изнасиловали из-за имущественного спора, уже в пятый раз стала жертвой кислотной атаки. Женщина находилась под охраной полиции, но на неё напали прямо на территории женского общежития. В настоящий момент пострадавшая находится в больнице с ожогами лица и плеча.

О новой кислотной атаке на жертву изнасилования индийская полиция сообщила в воскресенье. 35-летняя женщина, чье имя не называется, пережила уже четыре аналогичных нападения и находилась под защитой полиции. Однако стражи порядка так и не сумели её уберечь.

Индийские женщины часто становятся жертвами кислотных атак

Нападавший сломал стену в женском общежитии Лакхнау и облил жертву кислотой. Первый раз женщина подверглась двойному нападению в 2012 году. Полиция задержала нападавших, но они повторили атаки в 2013-м и 2014 году. Кроме того, её заставили выпить кислоту во время поездки на поезде в марте этого года. Нападавшие провели в тюрьме всего месяц и уже в апреле вышли под залог.