Пародистка Леди Гаги покончила с собой из-за травли в социальных сетях

Американская актриса и пародистка Стиви Райан умерла в возрасте 33 лет. Главная версия случившегося — самоубийство.

По данным детективов, Стиви Райан скончалась ещё в субботу, но о её смерти было объявлено только сегодня. За несколько дней до смерти она выложила в своём "инстаграме" трогательный пост, посвящённый её любимому дедушке, который скончался в больнице.

My dream man who I will only see in my dreams. I'll meet you in Percebo, soon. I love you my Papa. Публикация от Stevie Ryan (@stevieryan) Июн 25 2017 в 7:43 PDT

Едва пользователи "Инстаграма" успели выразить свои соболезнования в связи с кончиной дедушки, которого Райан называла папой, слова сочувствия полились рекой на её личные фотографии, последняя из которых была выложена всего пять дней назад.

Red bottoms. Ps. I was on my period ❤️ Публикация от Stevie Ryan (@stevieryan) Июн 28 2017 в 12:05 PDT

Поклонники Стиви Райан очень сожалеют, что актриса умерла такой молодой. По одной из версий, её эмоциональное состояние пошатнули агрессивные комментарии под её видеороликами на YouTube. "Вы можете быть самым талантливым человеком на свете, но если вы выложите своё творчество в Интернет, вы получите в ответ тонны ненависти", — говорила она.

Стиви Райан прославилась благодаря своим пародиям на знаменитостей: Эми Уайнхаус, Леди Гагу, Джастина Бибера и многих других. Её приглашали на множество ТВ-шоу, а на её канал подписалось более 88 тысяч человек.