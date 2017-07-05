Девушка умерла на руках у любимого, которого встретила за месяц до диагноза

Молодая учительница из Западного Йоркшира, которая почти победила рак кишечника, умерла на руках у своего любимого, когда страшная болезнь вернулась.

Шинейд Бродбейд познакомилась с Джейми Робсоном в июне 2014 года, всего за месяц до того, как она узнала, что у неё рак кишечника. После того как она пережила несколько операций и сеансов лучевой терапии и химиотерапии, они стали жить вместе в Брайхаусе.

Во время лечения ей вставили в кишечник специальную трубку, чтобы устранить закупоривание, но вскоре это дало осложнения, ей пришлось срочно делать операцию и илеостомию — вывести часть кишечника наружу. Позже ей удалили две трети кишечника, аппендикс, фаллопиевы трубы, яичники и брюшину.

Это помогло победить рак, спустя шесть месяцев химиотерапии она была признана здоровой. Однако вскоре рак вернулся в более агрессивной форме. Ей пришлось пройти более жестокий сеанс химиотерапии, из-за которой она потеряла все волосы.

Рак распространился на лимфатические узлы и рубцовую ткань, и в феврале 2016 года врачи сказали Шинейд, что её болезнь неизлечима. В октябре девушку положили в хоспис, чтобы она лучше могла справляться с болью. С каждым днём её состояние ухудшалось, и в конце концов она спокойно умерла во сне в хосписе, так и не возвращаясь домой.

Всё это время с ней был её любимый, у него на руках девушка и умерла. Сейчас Джейми вместе с семьей Шинейд — он собирает средства в фонд, помогающий смертельно больным людям выполнить их последние желания. "Она всегда хотела ответить благодарностью всем, кто ей помогал", — говорит Джейми о своей отважной, но проигравшей борьбу с раком девушке.