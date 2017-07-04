Отец наказал 12-летнего сына за кражу $15, протащив его голым по городу

Мужчину удалось остановить только после того, как местные жители вызвали полицию.

В Китае мужчина, чьё имя не называется, привязал 12-летнего сына к своему мотоциклу и протащил его голым по улицам города Чжаотун. Таким образом отец решил проучить ребёнка за то, что он украл 100 юаней из семейных сбережений. Местные жители были в шоке, когда увидели жестокие издевательства над ребёнком, и пытались остановить мотоциклиста, но тот был непреклонен, сообщает The Sun.

Перед публичным унижением 48-летний отец сильно избил мальчика. По всему тела ребёнка, связанного по рукам, были видны глубокие ссадины. Прохожие моментально вызвали полицию, которая остановила этот ужас, и мужчине пришлось прикрыть сына курткой.

После этого родственников забрали в полицейский участок. Неизвестно, чем закончился такой метод воспитания для отца. Однако китайские пользователи Сети резко осудили его поведение, заметив, что в современном мире это неприемлемо.