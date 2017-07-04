Суд по ошибке приговорил англичанина к 9 месяцам тюрьмы вместо 9 лет

Коронный суд в Блэкфрайерсе, Лондон, по ошибке прописал осуждённому в документах девять месяцев лишения свободы, в то время как во время судебных разбирательств суд приговорил его к девяти годам тюремного срока.

25-летний Ралстон Додд был заключён под стражу ещё в ноябре прошлого года. Тогда лондонский суд приговорил его к девяти годам лишения свободы за совершённые жестокие насильственные действия в отношении 22-летнего Джеррелла Холланда — Додд трижды ударил ножом в спину свою жертву, едва не убив его.

Однако спустя девять месяцев жестокий насильник вышел на свободу. Коронный суд Блэкфрайерса по ошибке написал ему в документах сокращённый срок тюремного заключения — до девяти месяцев.

По словам Холланда, едва оправившись после травм, он увидел своего обидчика в Северном Лондоне в общественном транспорте.

В момент, когда я увидел его сидящего в автобусе, я подумал, что это призрак Джеррелл Холланд

Родители пострадавшего парня возмущены этим фактом и намерены обжаловать ошибочное решение суда.

Сын чуть не умер у меня на руках отец пострадавшего Холланда

Однако в Министерстве юстиции пояснили, что такие случаи, как ошибочное прописание в тюремных заключениях срока лишения свободы, крайне редки.