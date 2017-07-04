Суд по ошибке приговорил англичанина к 9 месяцам тюрьмы вместо 9 лет

25-летний Ралстон Додд был заключён под стражу ещё в ноябре прошлого года. Тогда лондонский суд приговорил его к девяти годам лишения свободы за совершённые жестокие насильственные действия в отношении 22-летнего Джеррелла Холланда — Додд трижды ударил ножом в спину свою жертву, едва не убив его.
Однако спустя девять месяцев жестокий насильник вышел на свободу. Коронный суд Блэкфрайерса по ошибке написал ему в документах сокращённый срок тюремного заключения — до девяти месяцев.
По словам Холланда, едва оправившись после травм, он увидел своего обидчика в Северном Лондоне в общественном транспорте.
В момент, когда я увидел его сидящего в автобусе, я подумал, что это призрак
Джеррелл Холланд
Родители пострадавшего парня возмущены этим фактом и намерены обжаловать ошибочное решение суда.
Сын чуть не умер у меня на руках
отец пострадавшего Холланда
Однако в Министерстве юстиции пояснили, что такие случаи, как ошибочное прописание в тюремных заключениях срока лишения свободы, крайне редки.
Мы серьёзно относимся ко всем расследуемым делам. Мы постараемся сделать всё, чтобы такого больше не повторилось. Сейчас выдан ордер на арест преступника, мы его разыскиваем
Министерство юстиции
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