В беременную ударила молния, спровоцировав схватки, — ребёнок жив, мать в коме

Женщина гуляла около своего дома, когда внезапно начался дождь и в неё ударила молния.

26-летняя Меган Дэвидсон гуляла вместе с мамой возле своего дома в городе Форт-Майерс, штат Флорида, когда внезапно начался сильный дождь. Женщины поспешили вернуться, но прогремел гром и молния поразила Меган, которой оставалось семь недель до родов, сообщает The Sun.

После того как женщину доставили в больницу, врачи сделали всё возможное, чтобы спасти и ребёнка, и его маму. И им это удалось, однако если недоношенного мальчика дохаживают в реанимации, то его мама находится в коме.

Для Меган это уже третий ребёнок, вся семья надеется, что женщина выкарабкается. В баптистской церкви в Форт-Майерс провели службу за здоровье матери и новорождённого.

Господь, я прошу исцеления для матери и малыша. Иногда я не понимаю, почему происходят некоторые вещи, но ещё рано сдаваться Пастор Рассел Говард

Сейчас врачи уменьшили количество кислорода, подаваемого Меган. По словам родственников, её состояние улучшается, но ещё рано что-либо прогнозировать.