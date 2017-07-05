Бойфренд избил девушку планшетом, а затем тысячу раз позвонил ей из тюрьмы

Преступнику, которого посадили в тюрьму за избиение своей девушки планшетом, увеличили срок на 15 месяцев. Дело в том, что за время своего заключения он сделал более тысячи телефонных звонков своей жертве.

Филип Смит, 34-летний житель прибрежного английского города Ньюквей, жестоко избил свою девушку Сэди Ворвик айпадом и получил за это 11 месяцев тюрьмы. Находясь под стражей, он не прервал своих контактов с мисс Ворвик и постоянно звонил ей либо с тюремного телефона, либо со своего мобильного, который он незаконно хранил у себя в камере.

Чтобы избежать изъятия мобильного, он указал, что его собственный номер — это контакт его сестры. Прокурор заявил, что за один месяц Смит позвонил своей девушке 910 раз, то есть в среднем звонил 30 раз в день, но однажды за день он сделал 137 звонков. Кроме того, он завербовал друзей на воле, чтобы они следили за несчастной мисс Ворвик. Сам он по телефону приказывал ей не пить, не выходить гулять, постоянно спрашивал, где она и с кем.

Из-за такого обращения у девушки начались проблемы со сном и аппетитом, она стала пить специальные таблетки, чтобы поддерживать себя в нормальном состоянии. Тем временем тюремные медики подтверждают, что за время заключения Смит стал более сдержанным и спокойным.