Девушка два года обманывала подруг, выдавая себя за парня, даже в постели

Для этого 27-летняя обманщица говорила низким голосом и перевязывала грудь бинтами.

27-летняя жительница Чешира Гейл Ньюленд была признана виновной в сексуальном насилии после того, как стало известно, что она обманывала своих подруг, притворяясь парнем, чтобы заняться с ними сексом. Для этого девушка делала низкий голос, носила искусственный пенис, а также бельё, утягивающее грудь. Причём таким образом одну из девушек Гейл обманывала на протяжении двух лет, сообщает Lad Bible.

В 2015 году Гейл уже приговорили к восьми годам заключения в тюрьме, но вскоре суд отменил своё решение и потребовал пересмотра дела. Однако в ходе повторного разбирательства суд присяжных снова признал девушку виновной в сексуальном насилии.

Одна из обманутых жертв рассказала, что Гейл создала поддельную страницу под мужским именем в "Фейсбуке", где постила чужие фотографии. По её словам, девушка также скрывала грудь за бинтами и носила в штанах протез полового члена. Впрочем, сама Гейл уверяет, что девушки знали о её настоящем поле и всё это было просто частью игры.

Жертва рассказала, что они встречались десять раз и проговорили по телефону около 100 часов. Также оказалось, что Гейл обманула ещё трёх женщин.