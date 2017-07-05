Сосед снял, как любовница в нижнем белье прыгает из окна и виснет на проводах

На кадрах видно, как под висящим телом женщины, на которой надеты крошечные розовые шортики и бюстгальтер в тон, собирается толпа зевак, и некоторые из них снимают происходящее на видео. Несколько добровольцев вызываются, чтобы помочь несчастной. По словам очевидцев, она выпрыгнула из окна и зацепилась за провода, когда в квартиру, в которой она была с любовником, вернулась его жена.
Неизвестно, насколько тяжёлые травмы получила женщина, но известно лишь одно — так рисковать своим здоровьем ради близости с женатым мужчиной она точно не будет.
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