Сосед снял, как любовница в нижнем белье прыгает из окна и виснет на проводах

В Китае сняли на видео, как женщина повисла на электрических проводах, спасаясь от жены своего любовника, которая приехала раньше, чем предполагалось.

На кадрах видно, как под висящим телом женщины, на которой надеты крошечные розовые шортики и бюстгальтер в тон, собирается толпа зевак, и некоторые из них снимают происходящее на видео. Несколько добровольцев вызываются, чтобы помочь несчастной. По словам очевидцев, она выпрыгнула из окна и зацепилась за провода, когда в квартиру, в которой она была с любовником, вернулась его жена.

Неизвестно, насколько тяжёлые травмы получила женщина, но известно лишь одно — так рисковать своим здоровьем ради близости с женатым мужчиной она точно не будет.