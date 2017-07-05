Первые слова матери, вышедшей из комы после теракта: Моей дочки больше нет?

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Первые слова матери, вышедшей из комы после теракта: Моей дочки больше нет?

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Фото: Социальные сети

Восьмилетняя девочка стала младшей жертвой теракта во время концерта Арианы Гранде в Манчестере.

Сэффи Руссос — самая молодая жертва теракта, произошедшего во время концерта Арианы Гранде в мае. Девочка пошла на выступление кумира на свой девятый день рождения вместе с мамой Лизой. По словам отца, ребёнок буквально отсчитывал минуты до того, когда увидит звезду и сможет танцевать под её песни, сообщает Daily Mail.

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Однако праздник превратился в настоящий кошмар для маленькой Сэффи. Когда на "Манчестер-арене" раздался взрыв, девочка стояла совсем недалеко от боевика. Малышка погибла от полученных ранений, а её мама впала в кому. Когда же женщина пришла в себя, она повернулась к своему мужу и сказала душераздирающие слова: "Сэффи больше нет с нами, да?"

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Тело ребёнка долгое время не могли опознать среди других 22 жертв теракта. Поэтому отец девочки до последнего не хотел верить, что его маленькой дочки не стало.

Автор:
Мария Паламарчук
МП
Мария Паламарчук
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