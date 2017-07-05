Кровь девушки, части тела которой были разбросаны по Нью-Йорку, нашли у бывшего

Личность погибшей удалось установить по татуировке на её боку, которую она сделала в память о своей тёте.

31-летняя Дженнифер Лондоньо пропала несколько недель назад, пока в окрестностях Нью-Йорка не стали появляться отдельные части тела. Так, ноги с розовым педикюром были найдены девушкой во время утренней пробежки на берегу реки Гудзон в Верхнем Вест-Сайде. Нижнюю часть туловища нашла семейная пара, которая выгуливала собаку около канала в Бруклине, сообщает Mirror.

На найденном туловище полицейские обнаружили татуировку, фотографию которой опубликовали, чтобы опознать погибшую. Мама Дженнифер откликнулась, сообщив, что это татуировка её дочери на санскрите, которую она посвятила своей погибшей тёте.

Последние несколько дней я закрываю глаза и пытаюсь представить, будто этого всего не было. Что это сон и она снова вернётся Мама Дженнифер

В ходе расследования полицейские нашли кровь погибшей в ванной её бывшего парня. Пока специалисты исследуют ДНК найденных следов и Дженнифер, копы уже нашли несостыковки в алиби мужчины.