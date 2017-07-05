Женщина предсказала своё убийство за 5 месяцев до него, но ей никто не поверил

Её убил бывший бойфренд, который избил её до такой степени, что она впала в кому.

39-летняя Стелла Мартинес предсказала свою смерть за пять месяцев до того, как её избил бывший парень и она впала в кому. Женщина написала в "Фейсбуке": "Я умру прежде, чем они успеют что-то сделать", — сообщает The Sun.

Стелла начала встречаться с 41-летним Кристофером Вудом в мае 2016 года. Первое время пара обменивалась милыми сообщениями, они выкладывали совместные фотографии, однако вскоре отношения резко изменились. Женщина обвинила своего возлюбленного в том, что он разрушил её жизнь, и назвала его социопатом. Она также предсказала, что Кристофер попытается её убить.

Пусть у меня и нет сомнений в том, что он попытается меня найти, но вы никогда не сможете найти моё тело Стелла Мартинес

Стелла также обвинила полицейских в коррумпированности. По её словам, когда Кристофер в очередной раз поднял на неё руку, копы забрали в отделение именно её, после чего Стеллу обвинили в домашнем насилии.

Сама девушка долгое время боролась с наркотиками и, преодолев опасное пристрастие, помогала другим нуждающимся. По словам друзей Стеллы, она хотела помочь и Кристоферу, но ей это не удалось. Впрочем, мужчина уже был судим за рукоприкладство, когда напал на свою бывшую жену.