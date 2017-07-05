Беспомощный муж смотрел через FaceTime, как беременную жену режет ножом его друг

Женщину, находившуюся на девятом месяце беременности, оставили умирать после жестокого нападения с ножом. За всем этим через FaceTime наблюдал её муж, который был не в силах ей помочь.

Жительница Техаса Рейчел Пул была почти целиком покрыта ножевыми ранами. На лице, шее, груди не было живого места. Самое ужасное, что всё это сделал друг семьи Кори Мосс, когда поссорился с будущей мамой из-за денег. Её муж, который на тот момент проходил службу в армии, слышал каждый крик, в то время как женщина отбивалась и умоляла, чтобы нападающий не навредил её ребёнку.

Во время нападения Рейчел специально громко выкрикивала имя Мосса в надежде, что он испугается и уйдёт и что муж будет знать имя того, кто её убьёт. Несмотря на то что после атаки у женщины была парализована правая сторона, она сумела добраться до телефона и вызвать полицию, которая прибыла через несколько минут.

Пока Рейчел лежала в больнице, ей сделали несколько операций, в том числе кесарево сечение. Узнав об этом, её муж сразу же вылетел из Катара, где проходил службу. Девочка родилась здоровой — несмотря на то, что пришлось пережить её матери.

Мосса приговорили к 30 годам лишения свободы с возможностью досрочного освобождения через 15 лет. Нападая на женщину, он чудом не нанёс ей ударов, которые могли бы сильно её покалечить или даже убить. Тем не менее Рейчел пришлось пережить много мучений, чтобы встать на ноги после нападения. Единственное, что заставляло её цепляться за жизнь, — это любимый муж и новорождённая дочка.