Студентка, мечтавшая стать медсестрой, чтобы помогать людям, покончила с собой

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Студентка, мечтавшая стать медсестрой, чтобы помогать людям, покончила с собой

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Фото: Социальные сети

Девушка долго время боролась с депрессией, но последней капелей стало расставание с любимым.

22-летняя Люси Оливейра посвящала всю себя учёбе, мечтая стать медсестрой, и молодому человеку. Родители всегда гордились своей дочкой и даже не могли представить, что она уйдёт из жизни так рано. По словам её мамы, Люси всегда думала о чувствах других людей и старалась им помочь, сообщает Daily Mail.

<p>Фото: www.facebook.com/lucydeoliveira.19</p>

Несмотря на внешнюю целеустремлённость девушки, внутри она переживала тяжёлую депрессию и чувство тревоги. Поэтому когда Люси рассталась со своим возлюбленным, студентка решилась на самоубийство. Перед смертью девушка написала прощальное письмо молодому человеку со словами о том, как ей плохо без него.

Я просто хочу, чтобы это закончилось. Я хочу, чтобы это закончилось

Предсмертное письмо Люси

Тело девушки нашли в студенческом общежитии в Кенсингтоне, Ливерпуль.

<p>Фото: www.facebook.com/lucydeoliveira.19</p>

Автор:
Мария Паламарчук
МП
Мария Паламарчук
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