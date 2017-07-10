Родители отказались хоронить дочь и целую неделю жили с ней, спали и играли

Убитые горем родители спустя неделю после смерти семилетней дочери держали её тело на охлаждённой кровати, продолжали причёсывать её и играть с ней.

В Мерсисайде, Англия, родители семилетней Элли Кук ещё неделю не могли расстаться с её мёртвым телом.

Когда девочке было шесть лет, врачи поставили ей неутешительный диагноз: "опухоль головного мозга". Спустя год болезнь её сломила, и девочка умерла.

Родители Линда и Колин Кук не смогли смириться с потерей своей любимой дочери и на протяжении недели продолжали спать рядом с мёртвым ребёнком в детском хосписе. Линда сидела с Элли целыми днями, спала рядом с ней, укладывала её волосы и даже изображала, что играет с ней в игрушки.

Нам разрешили принести игрушки. Это выглядело так, как будто Элли находится в своей комнате и просто лежит под одеялом Линда Кук

По словам родителей, Элли как будто чувствовала, что скоро умрёт. За несколько дней до смерти девочка решила изготовить для своих друзей так называемые ящики памяти и чаепитие в свою честь. Уже тогда девочка знала, что видит своих друзей в последний раз. Спустя несколько дней она скончалась.

Ханна Шеннон, сотрудница детского хосписа, заявила, что их сотрудники регулярно оказывают помощь семьям, которые потеряли своих детей: регистрируют смерть, организовывают похороны, а комнаты для мёртвых обустраивают так, чтобы они "чувствовали себя как дома".