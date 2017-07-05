Паук, который прятался в бананах, отправил британца в кому, изуродовав ему руку

Мужчина смог самостоятельно добраться до больницы, где сразу же потерял сознание.

59-летний Пауль Джори купил в местном магазине в городе Сент-Олбанс, Хартфордшир, связку бананов, в которой оказался смертельно опасный паук. Ничего не подозревающий мужчина зашёл с фруктами в свой гараж, где ложная чёрная вдова укусила его в правую руку, сообщает The Sun.

Когда она меня укусила было очень больно, словно разряд тока прошёлся по всему телу. Рука опухла словно мяч для гольфа Пауль Джори

Мужчина тут же поймал такси и отправился в больницу в Лондоне, где потерял сознание. Врачи поместили его в искусственную кому на неделю. За это время медики вырезали всю плоть, которая была поражена ядом. К счастью, рука Пауля была спасена, но сейчас она может двигаться только на 40%.