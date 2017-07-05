Паук, который прятался в бананах, отправил британца в кому, изуродовав ему руку

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Паук, который прятался в бананах, отправил британца в кому, изуродовав ему руку

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Фото: Социальные сети

Мужчина смог самостоятельно добраться до больницы, где сразу же потерял сознание.

59-летний Пауль Джори купил в местном магазине в городе Сент-Олбанс, Хартфордшир, связку бананов, в которой оказался смертельно опасный паук. Ничего не подозревающий мужчина зашёл с фруктами в свой гараж, где ложная чёрная вдова укусила его в правую руку, сообщает The Sun.

Когда она меня укусила было очень больно, словно разряд тока прошёлся по всему телу. Рука опухла словно мяч для гольфа

Пауль Джори

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Мужчина тут же поймал такси и отправился в больницу в Лондоне, где потерял сознание. Врачи поместили его в искусственную кому на неделю. За это время медики вырезали всю плоть, которая была поражена ядом. К счастью, рука Пауля была спасена, но сейчас она может двигаться только на 40%.

Я был на волоске от смерти. Если бы яд попал в подмышку и железы, то вряд ли я сейчас был жив. Теперь я ненавижу бананы и не смогу доверять магазинам

Пауль Джори

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Автор:
Мария Паламарчук
МП
Мария Паламарчук
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