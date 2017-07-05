11-летняя девочка вставила себе кукольный глаз и сильно об этом пожалела (видео)

Жительница Бразилии Рэйсса Айвони Фикаг выложила ужасающее видео, на котором её 11-летняя дочка пытается вытащить из-под век кукольный глаз. Причём игрушка таких размеров, что девочке больно моргать, от чего она ещё сильнее плачет. Женщина рассказала, что её дочка играла с куклой, когда она отлучилась буквально на пару минут. Вернувшись, она застала девочку уже в таком состоянии. К счастью, искусственный глаз удалось достать, и ребёнок не получил никаких серьёзных травм.

Впрочем, пользователи Сети негативно отреагировали на выложенный ролик, обвинив мать в безответственности. Один из них написал, что женщине повезло, что её адрес неизвестен, так как он бы с радостью лишил её родительских прав.

Изначально видео было выложено на "Фейсбуке", где набрало около семи миллионов просмотров.