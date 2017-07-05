У тренера, которого обвинили в изнасиловании семерых школьников, нашли ВИЧ

30-летний Карлос Дианджело Белл из Мэриленда обвиняется в нападении на семерых мальчиков школьного возраста. ВИЧ-инфицированный мужчина работал тренером по бегу, что позволяло ему устанавливать контакт со своими жертвами. Пока неизвестно, удалось ли ему заразить детей ВИЧ-инфекцией.

Карлос Дианджело Белл работал школьным помощником и тренером по бегу в Уолдорфе, штат Мэриленд. Теперь его обвиняют в сексуальном насилии по меньшей мере над семью подростками. Преступник не только насиловал школьников, но и вёл фото- и видеосъёмку — теперь записи выступают в суде в качестве улик.

Sheriff says Carlos Bell videotaped himself having sex with middle school children in classroom pic.twitter.com/byygybHcyU — Paul Wagner (@Fox5Wagner) 3 июля 2017 г.

Первыми тревогу забили родители одного из школьников — они обнаружили подозрительную переписку на телефоне мальчика. Полицейские конфисковали электронные устройства Белла и смогли восстановить записи сексуального насилия над подростками. Часть съёмок проводилась у преступника дома, а часть — непосредственно на территории школы.

Charles Co Sheriffs say if children had Carlos Bell as their Track coach or class aide, they may have been exposed to HIV. @ABC7News pic.twitter.com/Z3VjoMmGYl — Nathan Baca (@NathanABC7) 3 июля 2017 г.

Ещё ужаснее эта история стала после того, как Белл сообщил полицейским о своей ВИЧ-инфекции и медики подтвердили его слова. Пока неизвестно, удалось ли преступнику заразить своих жертв. В настоящий момент он арестован, расследование дела продолжается.