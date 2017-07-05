У тренера, которого обвинили в изнасиловании семерых школьников, нашли ВИЧ

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У тренера, которого обвинили в изнасиловании семерых школьников, нашли ВИЧ

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Фото © Twitter/Paul Wagner

30-летний Карлос Дианджело Белл из Мэриленда обвиняется в нападении на семерых мальчиков школьного возраста. ВИЧ-инфицированный мужчина работал тренером по бегу, что позволяло ему устанавливать контакт со своими жертвами. Пока неизвестно, удалось ли ему заразить детей ВИЧ-инфекцией.

Карлос Дианджело Белл работал школьным помощником и тренером по бегу в Уолдорфе, штат Мэриленд. Теперь его обвиняют в сексуальном насилии по меньшей мере над семью подростками. Преступник не только насиловал школьников, но и вёл фото- и видеосъёмку — теперь записи выступают в суде в качестве улик.

Первыми тревогу забили родители одного из школьников — они обнаружили подозрительную переписку на телефоне мальчика. Полицейские конфисковали электронные устройства Белла и смогли восстановить записи сексуального насилия над подростками. Часть съёмок проводилась у преступника дома, а часть — непосредственно на территории школы.

Ещё ужаснее эта история стала после того, как Белл сообщил полицейским о своей ВИЧ-инфекции и медики подтвердили его слова. Пока неизвестно, удалось ли преступнику заразить своих жертв. В настоящий момент он арестован, расследование дела продолжается.

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