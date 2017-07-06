Мать отправила своему бывшему фото 2-летней дочки, а затем задушила её

Затем 20-летняя девушка планировала покончить с собой, но ей это не удалось, и она дождалась полицию около тела малышки.

20-летняя жительница города Фентон Коди-Энн Джексон любыми способами хотела вернуть возлюбленного Пола Хогана, однако ей это не удавалось: мужчина всё равно съехал от неё. Тогда девушка решила отомстить бывшему и ударить по самому больному — по их двухлетней дочке, в которой Пол души не чаял. Сначала Коди отправила ему фотографию девочки, подписав её "Извини, просто подумала, что ты заслужил последнее фото своей дочери в память о ней", сообщает Daily Mail.

Несколько дней женщина названивала Полу, писала ему СМС с угрозами, но мужчина никак не реагировал. Поэтому, когда надежда на примирение испарилась, Коди целый день не выходила из дома с ребёнком, размышляя над жестоким планом отмщения.

Пол переехал всего за неделю до того, как полицейские нашли его дочку Мейси мёртвой, а Коди была с ножевыми ранениями. Рядом с женщиной лежала её предсмертная записка: "Я не могу оставить её одну. Для меня либо ничего, либо Мейси". По данным следствия, Коди сначала задушила ребёнка, а потом пыталась покончить жизнь самоубийством, но у неё не вышло.

Я сижу здесь, думая о том, чтобы убить свою собственную дочь, а затем покончить жизнь самоубийством Предсмертная записка Коди

Впрочем, сама женщина утверждает, что малышка задохнулась во сне, и когда она это обнаружила, не смогла пережить утрату и решила умереть вместе с ней.