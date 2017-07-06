Мать заперла 11-летнего сына в машине и подожгла, наказав его так за лишний вес

К счастью, остановить женщину удалось работникам кладбища, которые стали свидетелями происходящего.

48-летняя Шерри Рихтер связала своего сына по рукам и посадила в машину, которую облила бензином и пыталась поджечь на кладбище в штате Мичиган, пока 11-летний мальчик в испуге пытался высвободиться. Причём свой поступок женщина объяснила тем, что ребёнок был слишком толстым. По данным следствия, Шерри была пьяна, сообщает The Sun.

К счастью, на помощь подоспели работники кладбища, которые освободили ребёнка. Полицейские прибыли на место происшествия после звонка от мужчины, который представился отцом пострадавшего.

Мать разожгла костёр в багажнике автомобиля, в котором сидел её сын. После этого она пыталась развести огонь внутри салона, облив его бензином Полицейский

Сейчас Шерри находится под стражей. Судья установил ей залог в $100 тыс. в связи с тяжестью обвинений, выдвинутых против женщины.