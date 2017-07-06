В деле убитого беженца-инвалида копов признали расистами

В ходе расследования выяснилось, что полицейские, к которым инвалид обращался многократно из-за поступавших ему угроз, не только не спасли ему жизнь, хотя могли, но ещё и избивали его.

Трагедия произошла ещё в 2013 году в британском городе Бристоле. Иранского 44-летнего беженца и инвалида Биджана Ибрагима соседи беспочвенно обвинили в педофилии.

Иранца постоянно притеснял и оскорблял сосед Ли Джеймс. Однажды, когда он был пьян, Ибрагим запечатлел буйное поведение хулигана на видеокамеру. Он рассчитывал, что бесконечные угрозы и оскорбления сможет пресечь полиция. Но вместо этого в участок попал он сам.

Ли Джейс заявил, что пытался обезопасить своих дочерей, которых якобы снимал на камеру "понаехавший". Местные жители также были настроены агрессивно. Джеймс угрожал иранцу юридической расправой, в то время как другие громко обвиняли его в педофилии. В полиции Биджан попросил о защите, но его просьбу отклонили.

Позже Ли Джеймс подловил момент, когда Ибрагим вышел из квартиры, избил его до полусмерти, а затем поджёг Биджана, который был без сознания. Соседи, видевшие всё это, не вступились за инвалида.

После нескольких лет расследования данного дела в Независимой комиссии по жалобам на полицию (IPCC) заявили, что правоохранительные органы Эйвона и Сомерсета многократно игнорировали звонки о помощи погибшего иранца. Как оказалось, Ибрагиму 85 раз отказывали в помощи на протяжении шести лет, несмотря на нападки со стороны соседей.

Кроме того, в ходе расследования удалось выяснить, что сотрудники полиции не только намеренно игнорировали беженца из-за расовой предвзятости, но и сами многократно избивали его, чтобы он прекратил жалобы.

Биджан остался беззащитным из-за ненависти других жильцов, потому что те самые органы, чья обязанность — защищать людей, "заражены" одним и тем же расизмом Тони Мерфи, адвокат семьи погибшего Ибрагима

После расследования уголовного дела Бристольский королевский суд арестовал четверых полицейских — Кевина Даффи, Эндрю Пассмора, Пека Хелен Харриса и Лианн Винтер — за неправомерные действия во время исполнения своих служебных обязанностей.

Также расследование ведётся в отношении ещё 17 офицеров, ещё двоим вынесено письменное предупреждение.