Студентка умерла, впервые в жизни попробовав экстази на своём выпускном

Закончив учёбу, студенты Шеффилдского университета решили неординарно отметить свой выпускной и принесли на вечеринку наркотики. К несчастью, одна из выпускниц впервые попробовала экстази, и этот эксперимент стал для неё роковым.

Джоана Бёрнс и её однокашники скинулись по семь фунтов (540 рублей по нынешнему курсу) и приобрели на полученную сумму наркотики под названием МДМА. В разгар вечеринки друзья решили поднять градус и приняли наркотическое вещество. Примерно в семь вечера 22-летняя Джоана и её друг потеряли сознание. Девушка скончалась, а парень находится в тяжёлом состоянии в госпитале, сообщает издание The Mirror.

По словам друзей, Джоана, которая только-только получила степень в области математики, не употребляла наркотики и решила впервые "побаловаться" веществами на своём выпускном. Друзья девушки не могут поверить, что жизнь такого прекрасного человека оборвалась так рано и глупо. Но больше всех убит горем парень Джоаны, Льюис Бёрч.

Если кто-то подумает о том, чтобы попробовать наркотики, лучше остановитесь. Эта дрянь разрушила мою жизнь. Я не знаю, как жить дальше... Льюис Бёрч

Когда стало известно об этом трагическом инциденте, в клуб, где отдыхала молодёжь, нагрянула с проверкой полиция. Она изъяла огромное количество наркотиков и поставила под вопрос наличие лицензии у владельцев заведения. Также двое молодых людей — 23-летний парень и 20-летняя девушка — были арестованы по подозрению в распространении наркотиков. На данный момент они находятся под стражей в ожидании расследования, которое выяснит, кто ответственен за смерть юной выпускницы.