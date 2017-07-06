В США наркомана приговорили к пожизненному просто потому, что могли

Те, кто работает в судебной системе, не понаслышке знают, что профессия исключает повседневные эмоции. Судья и адвокаты должны оставаться беспристрастными и строго следовать своим установкам и правилам, вне зависимости от преступления, которое совершил обвиняемый. Следующая история показывает, как даже самые стойкие служители порядка могут быть шокированы приговором.

Сложно представить, что происходило в умах у следователей, которые занимались делом Чарльза Роберта Рансье, 56-летнего жителя Техаса. В течение 30 минут судебного заседания мужчину приговорили к пожизненному заключению за хранение наркотиков и подделку доказательств, однако не эти причины заслуживают внимания, а многие другие причуды преступника.

Как показало следствие, Чарльз — мужчина с очень нестабильным психическим состоянием. В день, когда его арестовали, полицейские обнаружили его в собственном грузовике, припаркованного возле детской площадки. Подозрения у полиции вызвала пластмассовая горка, сдвинутая с места. Разобравшись с ситуацией, он увидел, что Чарльз сидит в своей машине без рубашке, а его грудь намазана воском.

Пока полицейский обыскивал машину, Рансье достал откуда-то шприц и попытался сломать его. Офицер остановил его и арестовал за сопротивление полиции. Позже проба показала, что шприц использовался для употребления метамфетамина. Когда обыск машины был завершён, описи подверглись весьма странные предметы, которые хранились у преступника: купальник для девочки, детское масло, кукла Барби, виагра, таблетки для увеличения полового члена, клейкая лента, воздушные шары, верёвка и замороженные огурцы.

Раньсе уже был заключён в тюрьму в 1995 году за то, что, находясь под действием наркотиков, сбил полицейского насмерть Фото: © Police handout

Его поимка в машине была не единственной, с тех пор как он отбыл 15 лет за непредумышленное убийство полицейского. В 2012 году он был замечен голым, принимающем участие в "девиантном половом акте с участием патиссона". Позже, два года спустя, полицию вызвали на волейбольное поле, где Чарльз находился почти голым, не считая надетых на него чулок, где он также сношался с овощами (с какими в этот раз, к сожалению, умалчивается).

Сейчас Чарльза приговорили к штрафу в размере 10 тысяч долларов, а также к тюремному заключению в течение 20 лет за хранение наркотиков и пожизненному сроку за подделку улик.