Он клал ей на лицо змею, в нос засовывал саранчу и заставлял есть носки

В Шотландии полиция на два года заключила под стражу 26-летнего Стюарта Мак Эвана за регулярные издевательства над своей девушкой с помощью пресмыкающихся питомцев.

На протяжении двух лет 23-летняя Хлоя Худ из Галстона, Шотландия, терпела постоянные издевательства от своего возлюбленного — Стюарта Мак Эвана. Хрупкая девушка рассказала, что Мак Эван регулярно запирал её в квартире и разрывал на ней одежду, чтобы она не смогла выбежать на улицу.

Кроме того, её возлюбленный содержал дома домашних питомцев — питона и ящерицу, а в качестве корма для неё — саранчу. Во время крупных ссор злоумышленник клал на лицо Хлои своего любимого питона, иногда заставлял её есть носки, а бывало, ошпаривал её тело радиатором.

Девушка рассказала, что однажды он закрыл ей рот рукой, а в ноздрю засунул саранчу, которая являлась обедом для его ящерицы. Вторую он засунул Хлое в штаны.

Мы познакомились через общих друзей, и сначала он казался хорошим обаятельным парнем. Через пару месяцев совместной жизни я увидела другую сторону. Он держал меня на коротком поводке. Заставил меня бросить работу, чтобы я не общалась с мужчинами Хлоя Худ

Хлоя сообщила, что, когда её мама умерла в больнице от рака, Мак Эван сам повёз её в госпиталь, но по приезде отказался выпускать её из машины.

Вместо того чтобы бежать сломя голову от садиста, девушка каждый раз прощала ему все жестокие поступки. По её словам, Мак Эван за свои поступки извинялся дорогими подарками, искренними раскаяниями.

Я всё время давала ему шанс, но ничего не изменилось, и мне пришлось уйти Хлоя Худ

Не выдержав больше издевательств от любимого человека, Хлоя обратилась в полицию. Заявление девушки тут же было передано в суд. Так, изучив материалы дела, судья приговорил Мак Эвана к 27 месяцам лишения свободы, а также в документах было прописано, что ему запрещается на протяжении восьми лет приближаться к Хлое.