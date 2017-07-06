14-летний ученик угрожал устроить резню в школе, но передумал и покончил с собой

Стивен Мортимер из Ланкашира был найден мёртвым в своём саду после того, как угрожал устроить бойню в школе. Страдающий аутизмом подросток был увлечён темой массовых убийств и сообщал учителю, что постоянно испытывает ненависть.

14-летний Стивен Мортимер, которого описывают как очень умного подростка, был отстранён от занятий из-за угроз прийти в школу с оружием и устроить бойню. Незадолго до его самоубийства было принято решение о переводе Стивена в другое учебное заведение.

Кроме того, подростка очень интересовала история массовых убийств. Он изучал эту тему и рассказывал о ней на уроках. Педагогам стало очевидно, что юноша нуждается в помощи специалистов. Директор школы предложила родителям Стивена направить их сына в Службу охраны психического здоровья детей и подростков, однако те отказались от предложения.

Он начал всё больше говорить о самоубийстве и подробно рассказал, как именно его совершит. Ещё он заявил, что принесёт в школу пистолет или нож и убьёт людей Директор школы Элизабет Николс

Работники школы неоднократно обращали внимание родителей Стивена на его странное и опасное поведение. Эндрю, отец Стивена, в свою очередь рассказал, что его сын подвергался школьной травле, и издевательства прекратились только после жалобы учителям. В настоящий момент полиция выясняет, кто именно виновен в самоубийстве подростка.