Полиция Ватикана устроила облаву на квартиру кардинала, где была гей-оргия

Обыски прошли в одном во дворце Конгрегация доктрины веры ещё месяц назад, но известно об этом стало только что. Именно там находится квартира священника, который служит секретарем кардинала Франческо Коккопалмерио, главы Папского совета законодательных текстов и личного советника Папы Римского. Полицейские застали гомосексуальную оргию с наркотиками.

О скандале написала газета Il Fatto Quotidiano. По данным журналистов этого издания на "нехорошую квартиру" стали жаловаться соседи. Именно они сообщили полиции о подозрительных гостях, причём чуть ли не каждый день новых.

Когда в квартиру нагрянула полиция, оказалось, что это практически притон разврата: правоохранители обнаружили на месте наркотики и молодых раздетых мужчин, которые явно занимались сексом. Хозяина квартиры —

священника Франческо Коккопалмерио — арестовали и увезли на допрос.

Журналисты Il Fatto Quotidiano предположили, что, узнав о произошедшем, папа Франциск был в ярости и планирует отправить Коккопалмерио на пенсию. Этот инцидент усугубил и без того трудный период в правлении папы.

Напомним, что не так давно австралийский кардинал Джордж Пелл, занимающий пост казначея Ватикана, был обвинён в развратных действиях в отношении несовершеннолетних.