Полиция Ватикана устроила облаву на квартиру кардинала, где была гей-оргия

О скандале написала газета Il Fatto Quotidiano. По данным журналистов этого издания на "нехорошую квартиру" стали жаловаться соседи. Именно они сообщили полиции о подозрительных гостях, причём чуть ли не каждый день новых.
Когда в квартиру нагрянула полиция, оказалось, что это практически притон разврата: правоохранители обнаружили на месте наркотики и молодых раздетых мужчин, которые явно занимались сексом. Хозяина квартиры —
священника Франческо Коккопалмерио — арестовали и увезли на допрос.
Журналисты Il Fatto Quotidiano предположили, что, узнав о произошедшем, папа Франциск был в ярости и планирует отправить Коккопалмерио на пенсию. Этот инцидент усугубил и без того трудный период в правлении папы.
Напомним, что не так давно австралийский кардинал Джордж Пелл, занимающий пост казначея Ватикана, был обвинён в развратных действиях в отношении несовершеннолетних.
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