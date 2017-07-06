Подруг, которые заманили к себе и пытали слабоумного парня, посадили на 2,5 года

Таниша Уильямс и Пейдж Спрингер познакомились со слабоумным Джеймсом Лидделлом на сайте знакомств. Девушки позвали мужчину на свидание, заманили в квартиру одной из них и там пытали в течение 24 часов. Жертву мучительниц спас случайно зашедший в квартиру посетитель.

Две 20-летние жительницы Лондона познакомились со слабоумным Джеймсом Лидделлом через Интернет и назначили ему свидание. После этого они заманили 27-летнего мужчину в квартиру и начали пытать, угрожая убийством. Мучительницы душили свою жертву проводами от электроприборов и окунали в холодную воду. Пейдж Спрингер также несколько раз ударила Джеймса молотком по голове, приговаривая: "Я хочу убить его".

Джеймс Лидделл, который из-за своего состояния даже не способен себя обслуживать, несколько раз пытался привлечь внимание других жителей дома и стучал по стенам. В ответ девушки пообещали зарезать его, если он попробует пошевелиться. Жертву спас случайный посетитель, зашедший в квартиру. Он увидел окровавленного Джеймса и немедленно позвонил в полицию.

В результате пыток у Джеймса Лидделла было порвано предплечье, повреждён левый глаз, а по всему телу осталось множество порезов и синяков. Мужчина рассказывает, что спустя два месяца после происшествия его всё ещё мучают ночные кошмары. Его мучительниц приговорили к 28 месяцам тюремного заключения. Кроме того, им на 10 лет запрещено приближаться к Джеймсу.