В Индии врачи не могут поставить диагноз 3-летнему малышу, который плачет кровью

Странные кровотечения начались у девочки после того, как она заболела пневмонией и у нее поднялась температура, но после болезни прошёл уже год.

Ахане Афзале было всего два года, когда у неё началось внезапное кровотечение из носа во время пневмонии. Малышку положили в больницу в Индии, где врачам удалось сбить высокую температуру, но кровь всё не останавливалась, и теперь у девочки кровотечения не только из носа, но и из ушей, глаз и рта почти каждый день, сообщает Daily Mail.

Из-за этого у Аханы сильные мигрени, но врачи до сих пор не могут понять, почему это происходит. Вероятнее всего, это одна из редких форм гематидроза — болезни, при которой пот смешивается с кровью и просачивается на неповреждённые участки кожи в виде жидкости розового или красного цвета.

Мой ребёнок спрашивает, почему это с ним происходит, но я не могу ничего ответить. Каждый раз, когда начинаются кровотечение, её уровень гемоглобина настолько сильно падает, что ей делают переливание крови Мама Аханы

Некогда игривая и весёлая девочка теперь не может ходить в школу и больше не играет со своим старшим братом. Её родители потратили на всевозможные анализы около £1,7 тыс., но этого недостаточно для того, чтобы поставить более точный диагноз.