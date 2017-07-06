Оператор снял последние секунды жизни невесты в вертолёте, летевшей к алтарю

Вертолёт разбился в километре от места проведения церемонии, где любимую ждал жених и ещё 300 гостей.

В Сети появились кадры из вертолёта, который разбился по дороге на свадьбу в Сан-Паулу, Бразилия, в декабре 2016 года. В салоне находились невеста, её брат, пилот и фотограф, которая была на 6-м месяце беременности. Никому из них выжить не удалось, сообщает Daily Mail.

Насимента Силва, как и все девушки, с детства мечтала о красивой свадьбе. И одним из самых заветных желаний было прилететь к алтарю, у которого её ждёт любимый, на вертолёте. Однако детская фантазия обернулась трагедией. Жених вместе с гостями забеспокоились, когда невеста стала задерживаться на слишком долгое время.

О сюрпризе знали только шесть человек из 300 гостей. Поэтому, когда стало известно об аварии, все были в шоке. Вертолёт разбился примерно в километре от места проведения свадьбы в лесном массиве недалеко от главной дороги.