"Я плакал в агонии". Бывший военный о врачебной ошибке, которая стоила ему ноги

Тренеру британской армии ампутировали ногу спустя два месяца после того, как доктора не распознали, что мужчина подхватил опасную инфекцию, назвав недуг маленькой чёрной язвой.

Крейг Далтон уверен, что его лечащий врач обязан был передать его специалистам, поскольку он — диабетик и более подвержен различным инфекциям. Вместо этого его отправили домой с пачкой антибиотиков и наказали тщательно следить за язвой на ноге. Она стала разрастаться, и спустя 12 дней 55-летний мужчина, не выдержав мучений, отправился в больницу.

Врачи приложили все усилия, чтобы спасти ногу, — они даже использовали специальных личинок, которые должны были съесть заразу, — но ничего не вышло, и Далтона стали готовить к операции по ампутации нижней части левой ноги.

Я бывший военный, боли не боюсь, но я испытывал такие муки, из-за которых бился в агонии и плакал Крейг Далтон

Из-за того что Далтона сразу же не направили к специалистам, он будет расплачиваться всю оставшуюся жизнь. Врач должен был понять, что язва стопы у больного диабетом — это тревожный и очень серьёзный сигнал. Сейчас мужчина смотрит на то, что осталось от его ноги, и до сих пор не может поверить в случившееся.