"Я плакал в агонии". Бывший военный о врачебной ошибке, которая стоила ему ноги

Крейг Далтон уверен, что его лечащий врач обязан был передать его специалистам, поскольку он — диабетик и более подвержен различным инфекциям. Вместо этого его отправили домой с пачкой антибиотиков и наказали тщательно следить за язвой на ноге. Она стала разрастаться, и спустя 12 дней 55-летний мужчина, не выдержав мучений, отправился в больницу.
Врачи приложили все усилия, чтобы спасти ногу, — они даже использовали специальных личинок, которые должны были съесть заразу, — но ничего не вышло, и Далтона стали готовить к операции по ампутации нижней части левой ноги.
Я бывший военный, боли не боюсь, но я испытывал такие муки, из-за которых бился в агонии и плакал
Крейг Далтон
Из-за того что Далтона сразу же не направили к специалистам, он будет расплачиваться всю оставшуюся жизнь. Врач должен был понять, что язва стопы у больного диабетом — это тревожный и очень серьёзный сигнал. Сейчас мужчина смотрит на то, что осталось от его ноги, и до сих пор не может поверить в случившееся.
Я был активным человеком, а теперь стал обузой для моей семьи до конца своих дней
Крейг Далтон
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