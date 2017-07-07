Мать пятерых детей высмеяла рожающую сестру, сделав на её фоне селфи

Читайте также

Мать пятерых детей высмеяла рожающую сестру, сделав на её фоне селфи

286

Фото: Социальные сети

Фотографию девушка выложила в Интернет, где она набрала около 500 тыс. просмотров.

Новоиспечённая тётя Кэт Армендарис выложила в Сеть необычное селфи на фоне рожающей сестры Кимберли. На снимке видно, как Кэт, которая сама воспитывает пять детей, довольно улыбается, словно говоря: "Слава богу, что это не я на этот раз". Впрочем, Кимберли явно не разделяет её радости.

SELFIE! While my sister is about to shove a baby out her vag! 

Некоторые пользователи Сети раскритиковали девушку за то, что она решила сделать селфи в то время, как её сестра, судя по всему, испытывает адскую боль. Но Кэт поспешила успокоить недовольных и рассказала, что сделала фотографию с позволения роженицы.

Автор:
Мария Паламарчук
МП
Мария Паламарчук
  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!