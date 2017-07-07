"Мой малыш задохнулся под одеялом — пусть это фото убережёт других деток"

Малыш не мог спать без покрывала, которое сшила его прапрабабушка, но в одну из ночей он в нём запутался.

Жительница Сиэтла Джордан Де-Розьер уложила спать своего семимесячного сына рядом с одеяльцем, которая сшила его прапрабабушка. Малыш так привык нему, что засыпал с этим покрывалом каждый день, поэтому его мама даже не подозревала, что это может быть опасно, сообщает The Sun.

На следующее утро Джордан нашла своего мальчика уже мёртвым. В память о малыше она опубликовала в "Фейсбуке" душераздирающую фотографию с тем самым одеялом и со своим вторым сыном. Под постом девушка написала в назидание другим родителям, что не стоит повторять её ошибок.