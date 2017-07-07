Школьница узнала, что её изнасиловали четверо мужчин, с помощью видео со вписки

16-летняя девушка напилась до такого состояния, что на следующий день не помнила, что произошло.

16-летняя девушка узнала о том, что была изнасилована на вечеринке четырьмя мужчинами, после того, как шесть недель спустя полиция показала ей кадры, снятые одним из участников, сообщает The Sun.

Девушку пригласили на вечеринку через "Фейсбук". Приехав туда, она попросила 26-летнего Тристана Карлайла-Ватсона позаботиться о ней, после чего покурила марихуаны и выпила изрядное количество алкоголя. Несовершеннолетняя находилась в таком состоянии, что не могла сказать ни слова. Впрочем, мужчинам этого и не надо было. На записи слышно, как один из них кричит: "По очереди. У нас у всех сегодня будет секс".

В суде девушка не могла вспомнить, что с ней произошло в тот вечер. По её словам, она проснулась в кровати с Тристаном и решила, что это он изнасиловал её. Поэтому, когда полицейские показали ей ролик, где были видны ещё двое участников преступления, пострадавшая была в шоке. На видео слышно, как она бормочет, что устала и хочет спать, на что один из гостей ответил: "Вечеринка только начинается".

Впрочем, адвокат Тристана утверждает, что мужчина не знал, что его снимают, и неоднократно просил друзей выйти из комнаты. Кроме того, девушка якобы была не против секса и сама активно принимала в нём участие.