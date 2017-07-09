Женщина, которую муж бросил с ребёнком из-за 40% ожогов: Я устала быть монстром

Девушка пережила семь пересадок кожи, и каждый месяц ей делают лазерную операцию, но она всё равно не сдаётся ради дочери.

В сентябре 2016 года 27-летняя Кортни Уолдон, только недавно вышедшая замуж, сидела вместе со своим любимым около костра и наслаждалась прекрасным вечером в городе Таллапуза, США. Мужчина решил сделать огонь посильнее, подлив туда бензин, но промахнулся. Кортни мгновенно загорелась и побежала к шлангу с водой, сообщает Daily Mail.

В этот миг я словно сошла с ума. Единственное, что я помню, это огонь на моём лице. Это была самая ужасная боль, которую я когда-либо испытывала. Но благодаря ей я сейчас гораздо сильнее Кортни Уолдон

Огонь поразил 40% кожи на лице и теле Кортни. Когда об этом узнал её муж, то сразу же бросил девушку, сообщив, что не может ей ничем помочь. Так он оставил Кортни и их дочь не только без средств для существования, но без дома и с огромными долгами за лечение (около £2 млн).

Это был плевок в лицо, когда мой муж ушёл от меня. Я просила, я умоляла его вернуться хотя бы ради дочери. Она не заслуживала этого Кортни Уолдон

Кортни пролежала в реанимации 51 день. При этом первое время она не могла шевелиться и ей приходилось заново учиться делать элементарные вещи. Но женщина видела, как на неё смотрит дочь, и старалась ради малышки. На данный момент ей сделали семь пересадок кожи и каждый месяц делают лазерную операцию, каждая из которых стоит $11 тыс.

К счастью, нашлись те, кто смог помочь бедной девушке: пастор Джон Эллис при помощи волонтёров построил Кортни дом, в котором она теперь может жить. Впрочем, на этом проблемы женщины не заканчиваются. Из-за её внешности другие люди сторонятся и издеваются над ней.