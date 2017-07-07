Родители загубили 2-летнюю малышку, пичкая её снотворным и не давая есть и пить

В Шотландии 36-летняя Маргарет Уэйд и 35-летний Мари Суини на протяжении восьми месяцев держали свою двухлетнюю дочь Лорен Уэйд в грязном доме, кормили снотворным, не давали воды и не подмывали.

В шерифском суде города Глазго было предъявлено обвинение в убийстве двухлетней девочки обоим родителям. По словам прокуроров города, тело девочки было обнаружено спустя 18 месяцев после её смерти в грязной квартире среди грязных подгузников, гниющих отходов и "мусорных" насекомых.

Помимо этого, следователи установили, что Маргарет и её сожитель Мари не кормили ребёнка нормальной едой, не давали воды и не подмывали её.

Также в ходе судмедэкспертизы удалось обнаружить в организме девочки наркотическое вещество диазепам (снотворное. — Прим. ред.), которым родители фактически кормили малышку.

Суд предъявил обвинение обоим родителям за недостаточный уход за ребёнком, в результате которого тот погиб. Также Маргарет было предъявлено обвинение в том, что она не обратилась за медпомощью, когда девочка умирала.

Лорен похоронили спустя 18 месяцев в миниатюрном розовом гробу.