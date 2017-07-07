"Я думала, будет выкидыш". Малыш выжил в утробе после 3-часового избиения матери

Сейчас Хэнли Бойду уже шесть месяцев, но его жизнь была под угрозой даже когда он находился в самом безопасном месте — утробе его матери по имени Таня. Когда та находилась на 25-й неделе беременности, её жестоко избил жених, 34-летний Мэттью Керси. Таня знала, что у него есть склонность к насилию — он отсидел в тюрьме за то, что ограбил и избил до потери сознания афганского ветерана, — но она решила дать ему шанс, веря, что он исправится.
К большому сожалению, она сильно ошиблась. Сейчас она прилагает все усилия, чтобы вдохновить остальных женщин на уход от жестоких мужей, а сама мечтает, чтобы подобное никогда с ней не случалось.
Я даже не могла подумать, что через столько лет он нападёт на меня, особенно когда я была беременна
Таня Бойд
Недавно к Тане подошла соседская девушка-подросток и сказала, что нашла в себе силы расстаться с парнем, который жестоко с ней обращался. Она прекрасно знала, что ей пришлось пережить, и решила прекратить всё, пока не стало слишком поздно. Это заставило Таню гордиться собой, она поняла, что смогла сделать что-то хорошее для тех, кто оказался в такой же ситуации, как она.
Таня рассказала, что изначально у них с Мэттью всё было замечательно. Она очень любила его и верила, что он тоже её любит. Но нападение заставило её усомниться в его чувствах: "Разве он избил бы меня и нашего ребёнка, если бы действительно любил?" Поводом для нападения стал вопрос о том, почему Мэттью солгал ей. В ответ он набросился на неё, повалил на пол и ударил головой прямо в живот. Избиение продолжалось в течение трёх часов.
Это было ужасно. Я пыталась вырваться и думала лишь о ребёнке. Я так боялась, что у меня случится выкидыш
Таня Бойд
На 37-й неделе беременности, незадолго до появления малыша на свет, она явилась в суд, чтобы увидеть, как жестокий жених признаётся в её избиении. Таня говорит, что это был самый тяжёлый день в её жизни, но все горести остались позади, когда на свет появилось её "рождественское чудо". Жестокого отца посадили в тюрьму на 20 недель, обязали выплатить штраф в размере тысячи фунтов и запретили ему приближаться к Тане и общаться с ней.
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