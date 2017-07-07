"Я думала, будет выкидыш". Малыш выжил в утробе после 3-часового избиения матери

Этот чудесный ребёнок светится счастьем и здоровьем, несмотря на то что он был избит своим собственным жестоким отцом ещё до того, как появился на свет.

Сейчас Хэнли Бойду уже шесть месяцев, но его жизнь была под угрозой даже когда он находился в самом безопасном месте — утробе его матери по имени Таня. Когда та находилась на 25-й неделе беременности, её жестоко избил жених, 34-летний Мэттью Керси. Таня знала, что у него есть склонность к насилию — он отсидел в тюрьме за то, что ограбил и избил до потери сознания афганского ветерана, — но она решила дать ему шанс, веря, что он исправится.

К большому сожалению, она сильно ошиблась. Сейчас она прилагает все усилия, чтобы вдохновить остальных женщин на уход от жестоких мужей, а сама мечтает, чтобы подобное никогда с ней не случалось.

Я даже не могла подумать, что через столько лет он нападёт на меня, особенно когда я была беременна Таня Бойд

Недавно к Тане подошла соседская девушка-подросток и сказала, что нашла в себе силы расстаться с парнем, который жестоко с ней обращался. Она прекрасно знала, что ей пришлось пережить, и решила прекратить всё, пока не стало слишком поздно. Это заставило Таню гордиться собой, она поняла, что смогла сделать что-то хорошее для тех, кто оказался в такой же ситуации, как она.

Таня рассказала, что изначально у них с Мэттью всё было замечательно. Она очень любила его и верила, что он тоже её любит. Но нападение заставило её усомниться в его чувствах: "Разве он избил бы меня и нашего ребёнка, если бы действительно любил?" Поводом для нападения стал вопрос о том, почему Мэттью солгал ей. В ответ он набросился на неё, повалил на пол и ударил головой прямо в живот. Избиение продолжалось в течение трёх часов.

Это было ужасно. Я пыталась вырваться и думала лишь о ребёнке. Я так боялась, что у меня случится выкидыш Таня Бойд

На 37-й неделе беременности, незадолго до появления малыша на свет, она явилась в суд, чтобы увидеть, как жестокий жених признаётся в её избиении. Таня говорит, что это был самый тяжёлый день в её жизни, но все горести остались позади, когда на свет появилось её "рождественское чудо". Жестокого отца посадили в тюрьму на 20 недель, обязали выплатить штраф в размере тысячи фунтов и запретили ему приближаться к Тане и общаться с ней.