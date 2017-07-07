Отец семейства решил не лечить грипп, а в итоге стал жертвой редкой болезни

Всё тело мужчины покрылось волдырями, губы почернели, а кожа начала шелушиться, после чего у него начались галлюцинации.

Кевин Маньон думал, что боль в горле — это обычная простуда, поэтому не соглашался идти к врачу, занимаясь более важными делами. Однако когда шесть дней спустя 33-летняя невеста пришла его поцеловать, перед тем как пойти на работу, то увидела, что мужчина весь покрылся волдырями, сообщает Daily Mail.

Когда Кевина доставили в больницу в графстве Чешир, то врачи диагностировали у него редкое заболевание — синдром Стивенса — Джонсона, при котором возникают пузыри на слизистой оболочке полости рта, горла, глаз, половых органов и других участках кожи. В результате мужчина провёл месяц в больнице. Его девушка, которая родила Кевину двоих детей, рассказала, что они даже не догадывались, что обычная боль в горле может быть симптомом такой ужасной болезни.

Его губы почернели, а кожа внутри и вокруг рта покрылась волдырями и начала шелушиться. Но он всё равно отказывался от помощи. В следующие два дня у него началась неконтролируемая дрожь и галлюцинации Девушка Кевина

После того как Кевина выписали из больницы, он ещё месяц восстанавливался дома и затем вернулся к работе. Он до сих пор мучается от кашля и рубцов на спине.