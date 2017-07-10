Последние слова малыша перед тем, как его убили за потерянную обувь: Извини, пап

Мужчина напал на пятилетнего мальчика после того, как обнаружил, что ребёнок потерял свой ботинок на игровой площадке.

Пятилетний Алекс Малькольм без конца повторял "извините", когда отчим сорвался на него и стал избивать из-за того, что мальчик потерял свой ботинок на игровой площадке в Кэтфорде, юго-восток Лондона. По словам свидетелей, после этого раздался сильный стук. 39-летний Марвин Айхинечо напал на ребёнка и оставил его лежать без сознания на скамейке, позвонив его матери Лилии Брехе и сказав, что ребёнок уснул. "Он слишком тяжёлый, чтобы его нести", — произнёс мужчина.

Затем Марвин положил его в такси и отвёз к Лилии несмотря на то, что больница была в пяти минутах езды. Он сказал женщине, что Алекс упал и ударился головой. Когда же она собралась вызвать скорую, Марвин напал и на неё. К этому времени тело мальчика стало холодным, его лицо посинело, и он перестал дышать. Врачи пытались реанимировать ребёнка, но компьютерная томография показала, что у него был слишком большой отёк мозга, сообщает Daily Mail.

Малыша не удалось спасти. Вскрытие показало, что сильные ушибы головы ребёнка, шеи и всего тела не могут быть результатом падения. Впрочем, обвиняемый, у которого уже есть судимости за насилие, настаивает на своей невиновности.