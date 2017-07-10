Последние слова малыша перед тем, как его убили за потерянную обувь: Извини, пап

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Последние слова малыша перед тем, как его убили за потерянную обувь: Извини, пап

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Фото: Социальные сети

Мужчина напал на пятилетнего мальчика после того, как обнаружил, что ребёнок потерял свой ботинок на игровой площадке.

Пятилетний Алекс Малькольм без конца повторял "извините", когда отчим сорвался на него и стал избивать из-за того, что мальчик потерял свой ботинок на игровой площадке в Кэтфорде, юго-восток Лондона. По словам свидетелей, после этого раздался сильный стук. 39-летний Марвин Айхинечо напал на ребёнка и оставил его лежать без сознания на скамейке, позвонив его матери Лилии Брехе и сказав, что ребёнок уснул. "Он слишком тяжёлый, чтобы его нести", — произнёс мужчина.

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Затем Марвин положил его в такси и отвёз к Лилии несмотря на то, что больница была в пяти минутах езды. Он сказал женщине, что Алекс упал и ударился головой. Когда же она собралась вызвать скорую, Марвин напал и на неё. К этому времени тело мальчика стало холодным, его лицо посинело, и он перестал дышать. Врачи пытались реанимировать ребёнка, но компьютерная томография показала, что у него был слишком большой отёк мозга, сообщает Daily Mail.

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Малыша не удалось спасти. Вскрытие показало, что сильные ушибы головы ребёнка, шеи и всего тела не могут быть результатом падения. Впрочем, обвиняемый, у которого уже есть судимости за насилие, настаивает на своей невиновности.

Автор:
Мария Паламарчук
МП
Мария Паламарчук
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