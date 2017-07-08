Девушку приговорили к 30 годам тюрьмы за то, что её малыш погиб при рождении

Читайте также

Девушку приговорили к 30 годам тюрьмы за то, что её малыш погиб при рождении

3

Фото: twitter.com/MauricioPCN19

19-летняя девушка даже не знала, что беременна, и перепутала роды с болью в животе.

19-летнюю жертву насилия признали виновной в предумышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах после того, как она выбросила в выгребную яму мертворождённого ребёнка, отцом которого был насильник. Суд Сальвадора приговорил Эвелину Круз к 30 годам тюремного заключения, сообщает Mirror.

<p>Фото: twitter.com/MauricioPCN19</p>

При этом сама девушка неоднократно становилась жертвой изнасилований, совершаемых участниками преступной группировки в течение нескольких месяцев. По словам Эвелины, она не знала, что носила ребёнка. Поэтому, когда начались роды, она перепутала их с болями в животе и родила в туалете. Малыш родился на 32-й неделе беременности.

<p>Фото: twitter.com/TelemundoNews</p>

Судмедэксперты не смогли определить, умер ли ребёнок в утробе или его убила его мать, и обвинили полицию в порче улик. Тем не менее судья признал девушку виновной в предумышленном убийстве.

Дело в том, что Сальвадор — одна из пяти стран, где аборт считается уголовным преступлением во всех случаях, даже когда беременность является результатом изнасилования или инцеста или ставит под угрозу жизнь женщины. Закон действует с 1998 года.

Автор:
Мария Паламарчук
МП
Мария Паламарчук
  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!