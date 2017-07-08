Девушку приговорили к 30 годам тюрьмы за то, что её малыш погиб при рождении

19-летняя девушка даже не знала, что беременна, и перепутала роды с болью в животе.

19-летнюю жертву насилия признали виновной в предумышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах после того, как она выбросила в выгребную яму мертворождённого ребёнка, отцом которого был насильник. Суд Сальвадора приговорил Эвелину Круз к 30 годам тюремного заключения, сообщает Mirror.

При этом сама девушка неоднократно становилась жертвой изнасилований, совершаемых участниками преступной группировки в течение нескольких месяцев. По словам Эвелины, она не знала, что носила ребёнка. Поэтому, когда начались роды, она перепутала их с болями в животе и родила в туалете. Малыш родился на 32-й неделе беременности.

Судмедэксперты не смогли определить, умер ли ребёнок в утробе или его убила его мать, и обвинили полицию в порче улик. Тем не менее судья признал девушку виновной в предумышленном убийстве.

Дело в том, что Сальвадор — одна из пяти стран, где аборт считается уголовным преступлением во всех случаях, даже когда беременность является результатом изнасилования или инцеста или ставит под угрозу жизнь женщины. Закон действует с 1998 года.